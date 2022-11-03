Kemal Sunal hakkında şoke eden gerçek! Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam efsanesinin gülüşünün ardındaki 7 film gerçeği
3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek 55 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçı hakkında şaşırtan bir gerçek yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 1944'te İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gelen oyuncu, onlarca Yeşilçam filminde rol aldı. Türkiye'nin yüzünü güldüren adam hala hafızalarda. Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 film hakkındda şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Bakın neymiş...
03.11.2022 15:09 - Son Güncelleme: 03.11.2022 15:09
Canlandırdığı karakterlerle, Türkiye'nin gönlüne taht kuran Kemal Sunal hala hepimizin hafızalarında.
Rol aldığı filmler hala ilgiyle izlenen Kemal Sunal'la ilgili bir detay gündem oldu. Her filminde farklı bir karaktere hayat veren Sunal'ın bir gömleği 7 filmde kullanması hem duygulandırdı hem de takdir topladı.
Yeşilçam'dan kesitler paylaşan "Nerdeçekildi" adlı Instagram sayfasında yer alan paylaşımda Kemal Sunal'ın, 1979-1989 arasında oynadığı 7 filmde aynı gömleği giydiği ortaya çıktı.