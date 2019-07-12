Kemal Sunal filmlerinin unutulmazı Arap Celal kimdir bakın nereli çıktı oldukça şaşıracaksınız

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin ​Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Bu bağlamda araştırmalar yaptık. Celalettin Yonat, 'Arap Celal' olarak bilinen Türk Yeşilçam Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat namı değer Arap Celal, 1922 senesinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin ​Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin ​Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin ​Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

12.07.2019 11:41 - Son Güncelleme: 12.07.2019 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





