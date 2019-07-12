Kemal Sunal filmlerinin unutulmazı Arap Celal kimdir bakın nereli çıktı oldukça şaşıracaksınız
Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Bu bağlamda araştırmalar yaptık. Celalettin Yonat, 'Arap Celal' olarak bilinen Türk Yeşilçam Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat namı değer Arap Celal, 1922 senesinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
CELAL YONAT'IN FİLM HAYATI
Huzurum Kalmadı (1980)
Gerzek Şaban (1980)
Sakar Şakir (1977)
Sahte Kabadayı (1976)
Asiye Nasıl Kurtulur (1973)
Kader Yolcuları (1972)
Tarkan: Altın Madalyon – 1972
Tarkan: Viking Kanı – 1971
Tophaneli Murat – 1971
Cımbız Ali (1971)
Yırtık Niyazi (1971)
Kanunsuz Kardeşler (1970)
Yaralı Ceylan (1970)
Aşk Eski Bir Yalan (1968)
Yalan Yıllar (1968)
Yedi Köyün Zeynebi (1967)
Kadın Düşmanı (1967)
Köroğlu (1968)
Kara Davut (1967)
Zeynebin Aşkı (1957)
Yanlış Numara(1985)
Güllü Fatma
Sosyete Şaban
Doktor Civanım
Tosun Paşa(Cazgır)
Salak Milyoner (namaz kılan adam)
Şaban Oğlu Şaban (Koroda Şarkıcı)