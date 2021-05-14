Kemal Sunal filmi Şabaniye bakın nerede çekilmiş! Son görünümleri şaşırtıyor! İşte Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...

Kemal Sunal filmi Şabaniye bakın nerede çekilmiş! Gerçek şaşırtıyor! Her filmi bir efsane olan Kemal Sunal filmleri arasında yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı Şabaniye konusu itibariyle eşi benzeri olmayan yapımlardan biri. Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar. Kadrosunda Kemal Sunal, Çiğden Tunç, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı 'Şabaniye filmi nerede çekildi?' sorusu günün izleyici tarafından en çok merak edilen sorusu oldu. Peki Şabaniye filmindeki çiftlik nerede? Hadi gelin başta Şabaniye olmak üzere Yeşilçam mekanlarında tarihi bir yolculuğa çıkalım.

14.05.2021 12:19 - Son Güncelleme: 14.05.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





