RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı'nın Satılmış Ağa'sı Ali Şen'in torununa bakın! Kadrosunda Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay gibi isimlerin yer aldığı, 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmde Satılmış Ağa karakterini canlandıran merhum sanatçı Ali Şen'in hayatı ise merak konusu oldu. 1940'larda tiyatroyla başladığı oyunculuğa ölene dek devam eden ve 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu Şener Şen'in de babası olan Ali Şen'in torununu görenler ise hayran kaldı. Ali Şen'in torunu Bengü'nün babası Şener Şen ile benzerliği ise ağızları açık bıraktı. İşte Şener Şen'in sır gibi sakladığı güzeller güzeli kızı...

08.04.2022 23:58 - Son Güncelleme: 08.04.2022 23:58
Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Natuk Baytan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, 1981 yapımı olan Üç Kağıtçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu.

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Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Kadrosunda Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay gibi isimlerin yer aldığı filmde Satılmış Ağa karakterini canlandıran merhum sanatçı Ali Şen'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

1918 yılında Adana'da dünyaya gelen ve 15 Aralık 1989 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Şener Şen'in de babası olan Ali Şen'in torununu görenler ise hayran kaldı. Ali Şen'in torunu Bengü'nün babası Şener Şen ile benzerliği ise ağızları açık bıraktı.

Kemal Sunal efsanesi Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı

Şener Şen'in gözünden sakındığı kızı için "Babasının kopyası", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

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