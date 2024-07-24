Kemal Sunal efsanesi Tosun Paşa’nın yıldızı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı 1976 yapımı Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna'nın hayatı merak konusu oldu. Filmin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında deveden düşerek hastaneye kaldırılan ve geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybeden oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Trajik ölümüyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızının ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akil Öztuna'nın Binbir Gece dizisinde de rol alan oyuncu kızı bakın kim...