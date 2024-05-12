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Kemal Sunal efsanesi Tokatçı’nın Emine’siydi! Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızı hala çok fit ve güzel...

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanması üzerine gündem oldu. Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimleri bir araya getiren filmin güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Saatçi'yi görenlerin ise nutku tutuldu. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, fit hali ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 09:50 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 10:00
Kemal Sunal efsanesi Tokatçı’nın Emine’siydi! Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızı hala çok fit ve güzel... 1

Kemal Sunal klasiklerinden Tokatçı, televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanması üzerine gündem oldu.

Kemal Sunal efsanesi Tokatçı’nın Emine’siydi! Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızı hala çok fit ve güzel... 2

Filminin yönetmenliğini Natuk Baytan yürütürken senaryosunu ise Suphi Tekniker kaleme aldı.

Kemal Sunal efsanesi Tokatçı’nın Emine’siydi! Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızı hala çok fit ve güzel... 3

Ağa kızına aşık olan Osman'ın hikayesini anlatan filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

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