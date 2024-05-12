Kemal Sunal efsanesi Tokatçı’nın Emine’siydi! Nazan Saatçi’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızı hala çok fit ve güzel...

Başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon ekranlarında bir kez daha yayınlanması üzerine gündem oldu. Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimleri bir araya getiren filmin güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Saatçi'yi görenlerin ise nutku tutuldu. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, fit hali ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...