Kemal Sunal efsanesi Şark Bülbülü'nün Hatice'si son haliyle şaşırttı! Yeşilçam yıldızı Ayşen Cansev meğer...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Ayşen Cansev olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.
17.06.2021 09:47
- Son Güncelleme: 17.06.2021 09:47
Kemal Sunal'ın sevilen filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev'in son hali sizi şaşırtacak. İşte başta Ayşen Cansev olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR
Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.
SERPİL ÖRÜMCER
Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.
Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.