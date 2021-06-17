Kemal Sunal efsanesi Şark Bülbülü'nün Hatice'si son haliyle şaşırttı! Yeşilçam yıldızı Ayşen Cansev meğer...

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.