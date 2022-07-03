Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir’in yıldızı Ali Şen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Oğlunu herkes tanıyordu kızı da çok ünlü...
Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir'in yıldızı Ali Şen'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yeşilçam yıldızı Ali Şen, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedi filmi Sakar Şakir'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Kadrosunda Kemal Sunal, Ünal Gürel, Ayfer Feray, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı filmde Hacı Şen karakterini canlandıran usta oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Şener Şen'in babası olan Ali Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ali Şen'in Keloğlan, Hercai gibi yapımlarda rol alan oyuncu kızı...
03.07.2022 21:39 - Son Güncelleme: 03.07.2022 21:39
Yeşilçam'ın sevilen dizilerinden Sakar Şakir'in televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ali Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.