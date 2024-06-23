Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel’in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o oyuncunun babasıymış...

Sakar Şakir'de Gardırop Fuat'ı, Yedi Bela Hüsnü'de Karamürselli Deli Hamdi'yi, Tokatçı'da Karbonat Erol'u, Avanak Apti'de Barut Osman'ı canlandıran Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Gürel hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ünal Gürel hangi oyuncunun babasıymış...