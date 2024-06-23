Kemal Sunal efsanesi Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı Ünal Gürel’in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o oyuncunun babasıymış...

Sakar Şakir'de Gardırop Fuat'ı, Yedi Bela Hüsnü'de Karamürselli Deli Hamdi'yi, Tokatçı'da Karbonat Erol'u, Avanak Apti'de Barut Osman'ı canlandıran Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Gürel hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ünal Gürel hangi oyuncunun babasıymış...
Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel, Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Yedi Bela Hüsnü'nün Karamürselli Deli Hamdi'si, Tokatçı'nın Karbonat Erol'u, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı olarak hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Gürel, özellikle Kemal Sunal ile birlikte yer aldığı filmlerle adından söz ettirdi.
Yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel, hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşırttı.