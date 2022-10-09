Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...
Kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayben Erman ve Dinçer Çekmez gibi isimlerin yer aldığı Şabanoğlu Şaban, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 1977 yapımı filmde babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçen Halit Akçatepe'nin hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi araştırılan Akçatepe hakkında en çok "Halit Akçatepe'nin annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Yeşilçam güzelinin oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Halit Akçatepe'nin Yeşilçam yıldızı olan annesi kimmiş...
09.10.2022 22:21 - Son Güncelleme: 09.10.2022 22:21
İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çeken Halit Akçatepe, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Şabanoğlu Şaban'ın televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu.
Babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçtiği filmde Ramazan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.
Özellikle ailesi araştırılan Akçatepe hakkında en çok "Halit Akçatepe'nin annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.