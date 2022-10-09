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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

Kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ayben Erman ve Dinçer Çekmez gibi isimlerin yer aldığı Şabanoğlu Şaban, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 1977 yapımı filmde babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçen Halit Akçatepe'nin hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi araştırılan Akçatepe hakkında en çok "Halit Akçatepe'nin annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Yeşilçam güzelinin oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Halit Akçatepe'nin Yeşilçam yıldızı olan annesi kimmiş...

09.10.2022 22:21 - Son Güncelleme: 09.10.2022 22:21
Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çeken Halit Akçatepe, başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Şabanoğlu Şaban'ın televizyonda yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

Babası Sıtkı Akçatepe ile kamera karşısına geçtiği filmde Ramazan karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu.

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

Özellikle ailesi araştırılan Akçatepe hakkında en çok "Halit Akçatepe'nin annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

Ünlü oyuncunun Yeşilçam güzelinin oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Ramazan’ı Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Babası herkes biliyordu! Annesi daha da ünlü...

İşte başta Halit Akçatepe olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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