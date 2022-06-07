Kemal Sunal efsanesi Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Gölgen Bengü o ünlü şarkıcının ablası çıktı! Meğer yıllarca onu dinlemişiz...
Yeşilçam yıldızı Gölgen Bengü o ünlü şarkıcının ablası çıktı! Senaryosunu Sadık Şendil üstlenirken yönetmenliğini Ergin Orbey yaptığı Meraklı Köfteci filmi, bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıktı. 1976 yılında çekilen ve kadrosunda; Kemal Sunal, Şevket Altuğ, İhsan Yüce, Dinçer Çekmez, Hulusi Kentmen ve Ali Şen'in yer aldığı filmde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü'nün hayatı ise merak konusu oldu. Son haliyle dikkat çeken oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Gölgen Bengü ünlü bir şarkıcı olan kız kardeşi kimmiş...
07.06.2022 22:18 - Son Güncelleme: 07.06.2022 22:18
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Meraklı Köfteci, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü'nün hayatı ise merak konusu oldu.
GÖLGEN BENGÜ KİMDİR?
1977'de de Aslan Bacanak filminde Halim'in kardeşini oynayan Gölgen Bengü, daha sonra "Önce okul, sonra film" diyerek, oyunculuk hayatını noktaladı. Eğitimine devam eden Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Kariyeri kadar ailesiyle de dikkat çeken Gölgen Bengü'nün kız kardeşinin ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.