Kemal Sunal efsanesi Kibar Feyzo’nun Gülo’su Müjde Ar hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı Yeşilçam’ın cilveli güzeli meğer...
Kemal Sunal efsanesi Kibar Feyzo'nun Gülo'su Müjde Ar hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, İlyas Salman gibi isimlerin yer aldığı Kibar Feyzo'da Gülo karakterini canlandıran Müjde Ar'ın hayatı merak edildi. Çekimlerinin Hatay'da yapıldığı filmde sergilediği performansla hafızalara kazınan Ar'ın özellikle yaşı merak edildi. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz oyuncunun yaşını duyan ise inanamadı. Bakın Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar kaç yaşındaymış...
26.01.2022 22:30
- Son Güncelleme: 26.01.2022 22:30
Ünlü oyuncunun hayranları, özellikle "Müjde Ar kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Ar'ın yaşını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.