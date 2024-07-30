Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle...

Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez, En Büyük Şaban filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Çekmez'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çekmez'in eski eşi Korkusuz Korkak'ın yıldızı çıktı. Bakın eski eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...