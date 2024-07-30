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Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle...

Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan Dinçer Çekmez, En Büyük Şaban filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Çekmez'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çekmez'in eski eşi Korkusuz Korkak'ın yıldızı çıktı. Bakın eski eşi hangi Yeşilçam yıldızıymış...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:14
Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 1

Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Şark Bülbülü, Atla Gel Şaban, En Büyük Şaban gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Dinçer Çekmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 2

2013 yılında aramızdan ayrılan iki çocuk babası Çekmez'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı.

Kemal Sunal efsanesi En Büyük Şaban’ın yıldızı Dinçer Çekmez’in eski eşi Yeşilçam oyuncusu çıktı! Meğer Korkusuz Korkak’ın güzeliyle... 3

Ünlü oyuncunun, Ah Nerede, Korkusuz Korkak gibi filmlerde rol alan Yeşilçam yıldızıyla bir dönem evli olduğu ortaya çıktı.

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