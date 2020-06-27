Haberler Galeri Magazin Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Ahu Tuğba, Halit Akçatepe, Reha Yurdakul, Ercan Yazgan, Ali Şen, Hakkı Kıvanç gibi isimleri bulunduran, yapımcılığını Fatma Girik'in üstlendiği 1979 yapımı Dokunmayın Şabanıma filmi, 7'den 70'e herkesin en çok sevdiği Kemal Sunal filmlerinden biridir. Filmde Oya karakterine hayat veren Ahu Tuğba'da dönemin en çok beğenilen kadın oyuncularından biri. Yeşilçam'a güzelliğiyle damgasını vuran Ahu Tuğba'nın son hali herkesi şoke etti. İşte başta Kemal Sunal'ın efsane filmi Dokunmayın Şabanıma filminin Oya'sı Ahu Tuğba olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.

27.06.2020 17:45 - Son Güncelleme: 27.06.2020 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





