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Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Ahu Tuğba, Halit Akçatepe, Reha Yurdakul, Ercan Yazgan, Ali Şen, Hakkı Kıvanç gibi isimleri bulunduran, yapımcılığını Fatma Girik'in üstlendiği 1979 yapımı Dokunmayın Şabanıma filmi, 7'den 70'e herkesin en çok sevdiği Kemal Sunal filmlerinden biridir. Filmde Oya karakterine hayat veren Ahu Tuğba'da dönemin en çok beğenilen kadın oyuncularından biri. Yeşilçam'a güzelliğiyle damgasını vuran Ahu Tuğba'nın son hali herkesi şoke etti. İşte başta Kemal Sunal'ın efsane filmi Dokunmayın Şabanıma filminin Oya'sı Ahu Tuğba olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.

27.06.2020 17:45 - Son Güncelleme: 27.06.2020 17:45
Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

İşte başta Dokunmayın Şabanıma filminin yıldızı Ahu Tuğba olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi...

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Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

Müjde Ar

Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

Kemal Sunal efsanesi Dokunmayın Şabanıma'nın Oya'sı Ahu Tuğba tanınmaz halde! Yeşilçam güzeli...

Serpil Örümcer, daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.

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