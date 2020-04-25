Kemal Sunal efsanesi Doktor Civanım'ın Sümbül'ü Bahar Öztan'ın son haline bakın! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli...
En sevilen Kemal Sunal filmleriden biri olan Doktor Civanım'ın oyuncuları arasında kimler kimler yoktu ki... Kemal Sunal, Ali Şen, İhsan Yüce, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder, Arap Celal... Ancak tabi içlerinde en çok dikkat çeken, güzelliği ile Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Bahar Öztan. Yeşilçam'a gamzeli güzel olarak damgasını vuran Bahar Öztan'ın son hali merak ediliyor. İşte başta Bahar Öztan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
25.04.2020 18:12
- Son Güncelleme: 25.04.2020 18:12
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