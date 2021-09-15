Vav TV İzle
Haberler Magazin Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Kadir Doğulu'nun ağabeyi Kemal Doğulu, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişten günümüze birçok konu hakkında konuşan Doğulu'nun babasıyla ilgili itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Babası öldükten sonra reddi miras yaptıklarını belirten Doğulu, "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

15.09.2021 18:35 - Son Güncelleme: 15.09.2021 18:35
Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

Kemal Doğulu, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Kemal Doğulu'nun açıklamalarından satır başları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

"Çocuklara küçükken sorarlar, 'ne olmak istiyorsun? Kimi polis, kimi doktor istiyorum' der. Ben 'kuaför olacağım' derdim hep. Sonra kız kardeşim oldu, onun üzerinde geliştirdim kendimi. Amerika'ya gidecektim."

Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

"Vize işlemleri sırasında vazgeçtim. İstanbul'da kaldım. Eğer babamı dinleyip Amerika'ya gitseydim şu an Scarlett Johansson'la kankaydım. İlla ben bir şey olurdum, bastırılamaz bir içgüdü var içimde. Burada olmaktan da mutluyum."

Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

'REDDİ MİRAS YAPTIK'
Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddi miras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini anlattı;

Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu

"Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde… Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok.

SON DAKİKA