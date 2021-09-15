Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Babasıyla ilgili itirafı şoke etti detaylar yürek burktu
Kemal Doğulu yıllar sonra ne var ne yok anlattı! Kadir Doğulu'nun ağabeyi Kemal Doğulu, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişten günümüze birçok konu hakkında konuşan Doğulu'nun babasıyla ilgili itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Babası öldükten sonra reddi miras yaptıklarını belirten Doğulu, "Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
15.09.2021 18:35
- Son Güncelleme: 15.09.2021 18:35
Kemal Doğulu, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Kemal Doğulu'nun açıklamalarından satır başları…
'REDDİ MİRAS YAPTIK'
Bir dönem kardeşleriyle birlikte reddi miras başvurusunda bulunan Kemal Doğulu bunun nedenlerini anlattı;