Keloğlan’ın son halini görenler tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Artık ekrandan uzak bir yaşam sürüyor
Keloğlan'ın son halini görenler tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu artık ekrandan uzak bir yaşam sürüyor... Türk kültüründe yer edinmiş hayali bir kahraman olan Keloğlan, iyiyi, doğruluğu ve dürüstlüğü anlatmasıyla hafızalarda yer edindi. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan oyuncu Rüştü Asyalı son haliyle gündem oldu.
27.05.2022 11:34 - Son Güncelleme: 27.05.2022 11:40
Keloğlan'ın son halini görenler tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Artık ekrandan uzak bir yaşam sürüyor Rüştü Asyalı...
1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.
Doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor merak edilirken, cevap sosyal medyadan bulundu. Oyunculuğu bırakan ve bir iletişim akademisinde dersler veren Rüştü Asyalı, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Rüştü Asyalı, son haliyle de dikkat çekti. 25 yaşındaki haliyle hatırlanan usta oyuncunun yaşlandığı görüldü.