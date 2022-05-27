Keloğlan’ın son halini görenler tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Artık ekrandan uzak bir yaşam sürüyor

Doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor merak edilirken, cevap sosyal medyadan bulundu. Oyunculuğu bırakan ve bir iletişim akademisinde dersler veren Rüştü Asyalı, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.