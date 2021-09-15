Keloğlan’ın güzel Fatma’sı bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllardır onu izlemişiz Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu...
Keloğlan'ın güzel Fatma'sı bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmlerin Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı yıllar sonra gündem oldu. Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncunun kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. "Keloğlan Aramızda" filminde masum bakışlarıyla hafızalara kazınan Fatma'nın Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı. İşte yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Keloğlan'ın güzel Fatma'sının son hali...
15.09.2021 20:03
- Son Güncelleme: 15.09.2021 20:03
Keloğlan'ın Fatma'sının Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu gibi birçok fenomen yapımda oynadığı ortaya çıktı.