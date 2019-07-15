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Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlenen Alev Oraloğlu'nun şimdiki hali görenleri şaşırtıyor. 21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan ve pek çok dizi ve filmde yer alan Alev Oraloğlu'nu görenler tanıyamıyor. Keloğlan'ın Cankızı'ının yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

15.07.2019 21:17 - Son Güncelleme: 15.07.2019 21:30
Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Keloğlan'ın Cankızı'nın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Sadri Alışık

Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Adile Naşit

Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Kıvanç Tatlıtuğ

Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

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