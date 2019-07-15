Keloğlan'ın Cankızı'ydı şimdi görenler tanıyamıyor! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Keloğlan ile Cankız filmi ile ünlenen Alev Oraloğlu'nun şimdiki hali görenleri şaşırtıyor. 21 Haziran 1954 İstanbul doğumlu olan ve pek çok dizi ve filmde yer alan Alev Oraloğlu'nu görenler tanıyamıyor. Keloğlan'ın Cankızı'ının yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şaşırttı. İşte Alev Oraloğlu ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

15.07.2019 21:17 - Son Güncelleme: 15.07.2019 21:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





