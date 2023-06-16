Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar, Çocuklar Duymasın...
Türk sinemasının pratik zekalı ve temiz kalpli karakteri Keloğlan, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Rüştü Asyalı'nın başrolünü üstlendiği serinin güzeller güzeli Fatma'sı ise yıllar sonra gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Keloğlan'ın biricik Fatma'sının son halini merak edip araştırmaya başladı. Sırra kadem bastığı düşünülen oyuncu hakkındaki gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Fatma karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu. Keloğlan'ın afet güzeli, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen dizinin yıldızı çıktı. Bakın Keloğlan'ın Fatma'sı hangi ünlü oyuncuymuş...
16.06.2023 22:42 - Son Güncelleme: 16.06.2023 22:42
Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı yıllar sonra merak konusu oldu. Yeşilçam'ın masun güzelinin son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Keloğlan'ın afet güzeli, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen dizinin yıldızı çıktı.