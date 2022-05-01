RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği "Keloğlan Aramızda" filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu yıllar sonra merak konusu oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Keloğlan'a masum bakışlarıyla damga vuran oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, oyuncu hakkında araştırma yaparken Fatma'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sının kim olduğunu öğrenenler "Meğer yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu. İşte Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi yapımlarda da rol alan Yeşilçam yıldızının son hali...

01.05.2022 00:48 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:48
Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden üstlendiği "Keloğlan Aramızda" filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu yıllar sonra merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği filme masum bakışlarıyla damga vuran oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

İnternet kullanıcıları, Fatma'nın Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı.

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

İşte başta Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...

Meral Zeren

SON DAKİKA