Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer yıllarca onu izlemişiz! Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar...
Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği "Keloğlan Aramızda" filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu yıllar sonra merak konusu oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Keloğlan'a masum bakışlarıyla damga vuran oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, oyuncu hakkında araştırma yaparken Fatma'yla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sının kim olduğunu öğrenenler "Meğer yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu. İşte Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi yapımlarda da rol alan Yeşilçam yıldızının son hali...
01.05.2022 00:48 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:48
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden üstlendiği "Keloğlan Aramızda" filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu yıllar sonra merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, Fatma'nın Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi birçok fenomen yapımda rol aldığı ortaya çıktı.