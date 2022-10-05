Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı yıllarca onu izlemişiz! Meğer Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu...
Başrolünde Rüştü Asyalı'nın yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Keloğlan'da Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yıllar sonra gündem oldu. Hem güzelliği hem de performansıyla büyük beğeni toplayan Yeşilçam yıldızının Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol aldığını ilk kez duyanlar ise "Yıllarca onu izlemişiz", "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu. Bakın Keloğlan'ın afet güzeli Fatma hangi ünlü oyuncu çıktı...
05.10.2022 01:02 - Son Güncelleme: 05.10.2022 01:02
7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keloğlan filmine hem güzelliği hem de performansıyla damga vuran Fatma karakteri ise yıllar sonra gündem oldu.
Yeşilçam yıldızının Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar gibi fenomen yapımlarda rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.