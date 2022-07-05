Kel alaka bir aşk iddiası! Esra Bilgiç o sosyal medya fenomeniyle sarmaş dolaş! Gece boyu birlikte eğlenen Reynmen ve Esra...
Geçtiğimiz aylarda, rol aldığı iç çamaşırı reklamı nedeniyle hem eleştirilen hem de alay konusu haline gelen, uzun süredir adı kimseyle anılmayana Esra Bilgiç'in adı, bugün öyle biriyle anıldı ki haberi görenler inanamadı. O isim sosyal medya fenomeni Reynmen. İddiaya göre ikili, konserde sarmaş dolaş dans etti. İşte bu bomba aşk iddiasının tüm detayları...
05.07.2022 12:33 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:33
Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç, özel hayatıyla gündeme geldi.
'SARMAŞ DOLAŞ DANS' İDDİASI
Güneş'te yer alan habere göre; Esra Bilgiç, Maximum Uniq'te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gitti.