'Kedi Kadın' Anne Hathaway kimdir? İşte süper kahramanların gerçek hayattaki halleri

Süper kahramanları gerçek hayatta gördünüz mü? Bazı süper kahraman karakterlerini canlandıran oyuncular hak ettiği ünü yakalayamazken kimileri ise dünyanın en popülerler isimlerinden oldu. Kara Şovalye Yükseliyor filminin 'Kedi Kadın'ı Anne Hathaway kimdir? İşte filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren ünlü isimlerin gerçek hayattaki halleri...

27 Aralık 2018 Perşembe, 11:44:45 Güncelleme: 12:15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





