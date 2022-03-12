Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu'nun gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle hayran bıraktı
2005 yılında testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucu 33 yaşında vefat eden müzisyen Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programına konuk oldu. Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de dünyaya gelen Niyazi Koyuncu'nun hayatı da merak edildi. Ünlü müzisyen hakkında araştırma yapanlar özellikle "Niyazi Koyuncu evli mi", "Niyazi Koyuncu eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Niyazi Koyuncu'nun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Niyazi Koyuncu'nun güzeller güzeli eşi...
12.03.2022 22:30 - Son Güncelleme: 12.03.2022 22:30
Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Niyazi Koyuncu'nun hayatı da merak edildi. 2005 yılında vefat eden Kâzım Koyuncu'nun kardeşi olan ünlü müzisyenin özellikle aşk hayatı edildi.
Ünlü müzisyen hakkında araştırma yapanlar en çok "Niyazi Koyuncu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü müzisyen hakkında araştırma yapanlar özellikle "Niyazi Koyuncu evli mi", "Niyazi Koyuncu eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Niyazi Koyuncu'nun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.