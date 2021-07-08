Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar'ın eski eşi bakın kim! O da ünlü bir oyuncu

Kazara Aşk dizisinde Civan karakterine hayat veriyor İbrahim Ümit Kantarcılar. Civan, Türkiye'nin sayılı cam fabrikalarından birinin sahibi olan Saydam ailesinin küçük oğludur. Aile işlerine tutkuyla bağlıdır. Yıllar önce kaybettikleri cam üfleme ustası olan dedesine duyduğu büyük hayranlıkla, ondan hatıra kalan cam aşkını, yaratıcılığıyla besleyerek, yeni bir boyuta taşımak en büyük hayalidir. Civan'ın bu hayalini gerçekleştirmesinin tek yolu ise fabrikadaki yetkiyi eline almasından geçiyordur. İş konusunda kendi inandığı doğruları vardır ve bundan geri adım atmaz. Babası ile arasında, kuşak çatışmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar olsa da babasının onayını almak, şirketin başına geçmek onun için çok önemlidir. Fakat özel hayatında uslanmak bilmeyen Civan'a şirketi teslim etmek, babası için tam bir soru işaretidir. Ta ki, Şimal ile yolları kesişen Civan'ın, hayatındaki değişimler, tüm aileyi etkileyene kadar…