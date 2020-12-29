Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...
Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı... Kaygısızlar, Çocuklar Duymasın gibi birçok projede yer alan oyuncu Tevfik İnceoğlu eridi. 1 ayda 20 kilo vererek fit bir görnüme kavuşan Tevfik İnceoğlu son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. İşte verdiği kilolarla gündeme gelen Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'nun son hali...
DENİZ SEKİ
2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirmişti, dediğini yaptı.
DENİZ SEKİ NASIL ZAYIFLADI?
Posta'nın haberine göre; geçen yaz tartıda 76 kiloya çıktığını gören Deniz Seki, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile kampa girdi.
Hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak durdu. Öğünlerinde somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz pudinge yer verdi.
Aralarda ödem atan detoks sıvılarından tüketti. 17.00'den sonra bir şey yemedi. Her gün bir saat yürüdü, haftanın üç günü pilates yaptı.