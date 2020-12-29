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Haberler Galeri Magazin Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı... Kaygısızlar, Çocuklar Duymasın gibi birçok projede yer alan oyuncu Tevfik İnceoğlu eridi. 1 ayda 20 kilo vererek fit bir görnüme kavuşan Tevfik İnceoğlu son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. İşte verdiği kilolarla gündeme gelen Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'nun son hali...

29.12.2020 17:18 - Son Güncelleme: 29.12.2020 17:28
Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...Şeker hastalığı ile mücadele eden oyuncu Tevfik İnceoğlu (53), tüp mide ameliyatı oldu ve bir ayda 20 kilo vermeyi başardı.

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Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

'Mahallenin Muhtarları', 'Kaygısızlar' ve 'Çocuklar Duymasın' gibi çok sayıda dizide rol alan Teyfik İnceoğlu son haliyle şaşırttı. İşte Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu'nun son hali ve kilo veren ünlüler...

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

DENİZ SEKİ

2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirmişti, dediğini yaptı.

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

DENİZ SEKİ NASIL ZAYIFLADI?
Posta'nın haberine göre; geçen yaz tartıda 76 kiloya çıktığını gören Deniz Seki, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile kampa girdi.
Hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak durdu. Öğünlerinde somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz pudinge yer verdi.
Aralarda ödem atan detoks sıvılarından tüketti. 17.00'den sonra bir şey yemedi. Her gün bir saat yürüdü, haftanın üç günü pilates yaptı.

Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

Deniz Seki, dört aylık süreçte 22 kilo verdi. 81'den 59'a düşen popçu şu an 36 beden. Şarkıcının hedefi ise; 56 kilo olmak.
Seki "Kendimi eskisinden daha sağlıklı ve zinde hissediyorum. Karın bölgesinde biraz yumuşama oldu, ama sporla toparlamak üzereyim" dedi.

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