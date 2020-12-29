Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu eridi! 1 ayda 20 kilo veren Tevfik İnceoğlu son haliyle ağızları açık bıraktı...

DENİZ SEKİ NASIL ZAYIFLADI?

Posta'nın haberine göre; geçen yaz tartıda 76 kiloya çıktığını gören Deniz Seki, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

Hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak durdu. Öğünlerinde somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz pudinge yer verdi.

Aralarda ödem atan detoks sıvılarından tüketti. 17.00'den sonra bir şey yemedi. Her gün bir saat yürüdü, haftanın üç günü pilates yaptı.