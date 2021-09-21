Kaygısızlar dizisinin Eleman’ının son halini gören dönüp bir daha bakıyor! Yalçın Avşar şimdilerde bakın ne yapıyor
Kaygısızlar dizisinin Eleman'ının son halini gören dönüp bir daha bakıyor! 1994-1998 yılları arasında yayınlanan komedi türündeki dizi Kaygısızlar'da Eleman karakterine hayat veren Yalçın Avşar uzun bir süre ekranlarda görünmedi. O dönem çocuk oyuncu olan Avşar'ın son halini görenler onca yıla rağmen "hiç değişmemiş" diyor. İşte Kaygısızlar dizisinin Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali...
Türk absürt komedi dizilerinin ilk örneklerinden olan "Kaygısızlar"da platonik âşık Eleman'ı Yalçın Avşar canlandırıyordu. Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan Yalçın Avşar, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajla ortaya çıkmıştı. Oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar resmen başarılı oyuncuya teğet geçmiş.
KAYGISIZLAR DİZİSİNİN ELEMAN'I YALÇIN AVŞAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?
1978 yılında tiyatro ile tanışarak sanat hayatına başlayan Yalçın Avşar, çocuk tiyatrolarında oynadı. Lise eğitiminin ardından yurt dışında Fransızca eğitimi gördü. Tiyatro ile sınırlı kalmayıp kamera karşısına da geçen sanatçı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
Asıl tanınması, Kaygısızlar dizisindeki "Eleman" karakteriyle oldu. Daha sonra ekranlarda görülmeyen Avşar, kariyerine çocuk tiyatrolarında devam etti. Şimdilerde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yapan Yalçın Avşar, 15 yıla yakındır TV ve sinemada yer almıyor. Ayrıca oyuncu, Kilyos'taki evinin bahçesinde kendi arılarını üretip bahçesini yeşertiyor.
GÖRENLER ANINDA TANIYOR
Geçen yıl verdiği röportajla ortaya çıkan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsediyor: "İnsanlar yolda beni hayretler içerisinde çeviriyor. Gerek yaşımı göstermediğimden gerekse insanların gözünde hep Eleman karakteriyle var olduğumdan... İzleyici dizinin üzerinden 24 sene geçtiğini öğrenince şaşırıyor. 'Nasıl oluyor da siz hiç değişmediniz?' diye sorup adeta dejavu yaşadıklarını söylüyorlar."