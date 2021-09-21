Kaygısızlar dizisinin Eleman'ının son halini gören dönüp bir daha bakıyor! Yalçın Avşar şimdilerde bakın ne yapıyor...

GÖRENLER ANINDA TANIYOR

Geçen yıl verdiği röportajla ortaya çıkan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsediyor: "İnsanlar yolda beni hayretler içerisinde çeviriyor. Gerek yaşımı göstermediğimden gerekse insanların gözünde hep Eleman karakteriyle var olduğumdan... İzleyici dizinin üzerinden 24 sene geçtiğini öğrenince şaşırıyor. 'Nasıl oluyor da siz hiç değişmediniz?' diye sorup adeta dejavu yaşadıklarını söylüyorlar."