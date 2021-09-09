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Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Kaygısızlar dizisinin Burcu'su Damla Özen'in son haline bakın! Güçlü oyuncu kadrosu ile bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde Burcu karakterini canlandıran Damla Özen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviren oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı. Şimdilerde tiyatroya gönül vermiş olan oyuncunun değişimi kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Damla Özen'in son hali...

09.09.2021 23:21 - Son Güncelleme: 09.09.2021 23:21
Kaygısızlar dizisinin Burcu’su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Damla Özen, güçlü oyuncu kadrosu ile bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kaygısızlar dizisinin Burcu’su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Damla Özen'in son hali görenleri şaşırttı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özen'i hayranları tanımakta zorlandı.

Kaygısızlar dizisinin Burcu’su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

İşte Damla Özen başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Kaygısızlar dizisinin Burcu’su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Nurgül Yeşilçay

Kaygısızlar dizisinin Burcu’su Damla Özen’in son haline bakın! Gören tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı
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