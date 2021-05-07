RAMAZAN İMSAKİYE
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Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, verdiği radikal karar sonrası artık sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. İşinin yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşen başarılı gazeteci ve televizyoncu Müge Anlı Instagram'dan kendi adının geçtiği bir kamyon arkası yazısını paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma Müge Anlı bakın nasıl yanı verdi...

07.05.2021 17:38 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:47
Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

KAYBOLAN HAYALLERİNİ MÜGE ANLI'DA ARADI!

Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım! Adınıngeçtiği kamyon arkası yazısını Instagram hesabından paylaşan Müge Anlı bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

Radikal bir kararla Instagram hesabı açan Müge Anlı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Boş zamanında 3. üniversitesinin sınavlarını çalışan, kanun çalan ve şarkı söyleyen Müge Anlı, gençlik hali ile önceki gün sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

20'li yaşlar challenge akımına katılan Müge Anlı, gençlik fotoğrafının ardından sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

Kamyonun arkasında yazan, "Kaybolan hayallerimi de bulsana Müge Anlı" yazısına "İnşallah" yanıtı veren Anlı, paylaşımıyla sosyal medya gündeminde...

Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar önceki hali sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer almıştı...