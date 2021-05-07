Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım!

Kaybolan hayallerini Müge Anlı'da aradı! Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı'dan bomba paylaşım! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, verdiği radikal karar sonrası artık sosyal medyada da sevenleriyle buluşuyor. İşinin yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşen başarılı gazeteci ve televizyoncu Müge Anlı Instagram'dan kendi adının geçtiği bir kamyon arkası yazısını paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma Müge Anlı bakın nasıl yanı verdi...

07.05.2021 17:38 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





