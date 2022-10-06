Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: "Nasıl da annesinin kopyası olmuş"
Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında... İpek Açar Instagram'dan kızı Aslı'nın fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül'ü görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte "Nasıl da annesinin kopyası olmuş" , "Duru güzel" , "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumlarıyla dikkat çeken Kayahan'ın Aslı Gönül'ün son hali...
06.10.2022 14:29 - Son Güncelleme: 06.10.2022 14:34