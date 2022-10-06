Vav TV İzle
Haberler Magazin Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: "Nasıl da annesinin kopyası olmuş"

Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: "Nasıl da annesinin kopyası olmuş"

Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında... İpek Açar Instagram'dan kızı Aslı'nın fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül'ü görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte "Nasıl da annesinin kopyası olmuş" , "Duru güzel" , "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumlarıyla dikkat çeken Kayahan'ın Aslı Gönül'ün son hali...

06.10.2022 14:29 - Son Güncelleme: 06.10.2022 14:34
Kayahan’ın minik kızı Aslı Gönül’ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: Nasıl da annesinin kopyası olmuş

"NASIL DA ANNESİNİN KOPYASI OLMUŞ"

Kayahan'ın minik kızı Aslı Gönül'ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler "Nasıl da annesinin kopyası olmuş" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayahan’ın minik kızı Aslı Gönül’ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: Nasıl da annesinin kopyası olmuş

3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül büyüdü.

Kayahan’ın minik kızı Aslı Gönül’ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: Nasıl da annesinin kopyası olmuş

Sosyal medyayı aktif kullanan anne İpek Açar Instagram'dan zaman zaman kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını paylaşıyor.

Kayahan’ın minik kızı Aslı Gönül’ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: Nasıl da annesinin kopyası olmuş

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri, anne-kızın daha çok abla-kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

Kayahan’ın minik kızı Aslı Gönül’ün son haline bakın! O şimdi 23 yaşında, görenler: Nasıl da annesinin kopyası olmuş

Duru güzelliğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki Aslı Gönül'ün son halini görmeye hazır mısınız?

SON DAKİKA