Kayahan’ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül’e bakın yüksek fizik mühendisi oldu! Dünyanın en köklü üniversitesinden mezun oldu!

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ni kazanmış ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. 22 yaşındaki Aslı Gönül Açar, üniversiteden mezun oldu.