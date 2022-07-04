Kayahan'ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül'e bakın yüksek fizik mühendisi oldu! Dünyanın en köklü üniversitesinden mezun oldu!
Kayahan'ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül'e bakın annesi İpek Açar'a benzetiliyor! Anne - kızı görenler sosyal medyada yorum üstüne yorum yazıyor. Abla - kardeş diyen de var arkadaş gibiler diyen de... İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü kocaman oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar, zaman zaman kızı Aslı Gönül ile paylaşımlarda bulunuyor. Açar, kızının Fizik Bölümü'nden mezun olduğunu takipçileriyle paylaştı.
04.07.2022 10:53 - Son Güncelleme: 04.07.2022 10:53
İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü gören gözlerine inanamıyor. Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan İngiltere'deki Durham Üniversitesi'ni kazanmış ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. 22 yaşındaki Aslı Gönül Açar, üniversiteden mezun oldu.
İşte 2 kız evladı olan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...