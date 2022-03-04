Kayahan’ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül’e bakın annesi İpek Açar’a benzetiliyor! Abla - kardeş diyen de var arkadaş gibiler diyen de...

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.