Kayahan'ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül'e bakın annesi İpek Açar'a benzetiliyor! Abla - kardeş diyen de var arkadaş gibiler diyen de...
Kayahan'ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül'e bakın annesi İpek Açar'a benzetiliyor! Anne - kızı görenler sosyal medyada yorum üstüne yorum yazıyor. Abla - kardeş diyen de var arkadaş gibiler diyen de... İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü kocaman oldu. 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmıştı usta sanatçı Kayahan... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar Instagram'dan kızı ile fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte 22 yaşındaki Aslı Gönül...
Kayahan'ın güzeller güzeli kızı Aslı Gönül'e bakın annesi İpek Açar'a benzetiliyor! Anne - kızı görenler, abla - kardeş gibiler de diyor arkadaş gibiler de...
İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü gören gözlerine inanamıyor. Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.
İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.
İşte 2 kız evladı olan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...