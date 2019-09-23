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Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

Kayahan'ın eşi İpek Açar, iki hafta önce sevgilisi Alper Kömürcü ile evlendi. Gerçekleşen düğünde gözler, İpek Açar'la son derece samimi olduğu bilinen Kayahan'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Beste Açar'ı aradı. İpek Açar ile sık sık bir araya geldiği bilinen Beste Açar, düğüne neden katılmadığıyla ilgili olarak "O gün eğitimim vardı, gidemedim. Çiçek yolladım. Alper'i çok seviyorum, onları ziyaret edeceğim" şeklinde açıklamada bulundu. Merhum sanatçı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar bu açıklamasından sonra sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Kayahan'ın ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar'ın son hali...

23.09.2019 16:08 - Son Güncelleme: 23.09.2019 16:23
Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar, İpek Açar'ın iki hafta önce gerçekleşen düğününe neden gitmediğini açıkladı. 2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar 2 hafta hafta önce müzisyen Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'ın ilk eşinden olan, İpek Açar ile de sık görüşen Beste Açar düğünde yoktu.

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

"ALPER'İ ÇOK SEVİYORUM"
Beste Açar "O gün eğitimim vardı, gidemedim. Çiçek yolladım. Alper'i çok seviyorum. Onları ziyaret edeceğim" dedi.

İPEK AÇAR ALPER KÖMÜRCÜ'YLE EVLENDİ! DÜĞÜNDEN İLK GÖRÜNTÜLER TIKLA VE İZLE

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

BESTE AÇAR VE ASLI GÖNÜL AÇAR

Kayahan'ın büyük kızının son hali merak edildi.

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

Beste Açar eski hali...

Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar'ı görenler şok oldu! İşte Beste Açar'ın son hali...

Besta Açar yeni hali...

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