Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...
3 Nisan 2015'te hayata veda eden ve ölümüyle sanat dünyasını derinden sarsan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül büyüdü, güzel bir genç kız oldu. Son haliyle sık sık gündeme gelen Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde İpek Açar'a gönderdiği mesajla gündeme bomba gibi düştü. Verdiği bir röportajda annesine mesaj gönderen Aslı Gönül, duygulandırdı.
07.05.2021 15:06
- Son Güncelleme: 07.05.2021 15:32
KAYAHAN'IN KIZI ASLI GÖNÜL'DEN ANNESİ İPEK AÇAR'A DUYGUSAL MESAJ!
21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi. İpek Açar'ın Kayahan'la evliliğinden olan kızı Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde Quality dergisi aracılığıyla annesine mesaj gönderdi.