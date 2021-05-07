RAMAZAN İMSAKİYE
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Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

3 Nisan 2015'te hayata veda eden ve ölümüyle sanat dünyasını derinden sarsan Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül büyüdü, güzel bir genç kız oldu. Son haliyle sık sık gündeme gelen Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde İpek Açar'a gönderdiği mesajla gündeme bomba gibi düştü. Verdiği bir röportajda annesine mesaj gönderen Aslı Gönül, duygulandırdı.

07.05.2021 15:06 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:32
Kayahan kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

KAYAHAN'IN KIZI ASLI GÖNÜL'DEN ANNESİ İPEK AÇAR'A DUYGUSAL MESAJ!

21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi. İpek Açar'ın Kayahan'la evliliğinden olan kızı Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. 21 yaşındaki genç kız, Anneler Günü öncesinde Quality dergisi aracılığıyla annesine mesaj gönderdi.

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Kayahan kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

ABD'nin ünlü müzik okulu Berklee College of Music'ten mezun olan İpek Açar'ın kızı da eğitim için yurtdışını tercih etti.

Kayahan kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

FİZİK OKUYOR
İngiltere'de bulunan Durham Üniversitesi'nin Fizik Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Aslı Gönül Açar, Anneler Günü için annesine mesaj yolladı.21 yaşındaki genç kız, aynı zamanda tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı:

Kayahan kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

KALPLERİMİZ BİRLİKTE

"Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var. O benim için çok kıymetli."

Kayahan kızı Aslı Gönül'den annesi İpek Açar'a duygusal mesaj! 21 yaşındaki Aslı Gönül Londra'dan seslendi...

"Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte. Sadece bir gün değil, her gün onların günü olmalı. Üstelik geçirdiğimiz bu zorlu zamanlarda her evin kalbi anneler."