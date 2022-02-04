Kayahan ile İpek Açar’ın kızı güzel mi güzel genç bir kız oldu! Görenler hayran kalıyor Aslı Gönül annesinin hık demiş burnundan düşmüş
Kayahan ile İpek Açar'ın kızı güzel mi güzel genç bir kız oldu! Görenler hayran kalıyor, Aslı Gönül annesinin hık demiş burnundan düşmüş... İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü kocaman oldu. 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmıştı usta sanatçı Kayahan... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar Instagram'dan kızı ile fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını görenler 'abla - kardeş' gibisiniz yorumları yapıyor. İşte duru güzelliği ile dikkat çeken 22 yaşındaki Aslı Gönül...
Kayahan ile İpek Açar'ın kızı güzel mi güzel genç bir kız oldu! Görenler hayran kalıyor Aslı Gönül annesinin hık demiş burnundan düşmüş...
İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü gören gözlerine inanamıyor. Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor.
İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor.
İpek Açar, Sonat Bahar'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri ve kızı Aslı Gönül'ü böyle anlatmıştı...
İpek Açar Kömürcü, iki yıl önce Alper Kömürcü ile evlendikten hemen sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu ve evlat edinme prosedürünü başlattı. Basından gizledikleri sürecin artık sonuna geldiler. İki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra çiftin evinde olacak. Biz de bu güzel hikayeyi dinlemek için İpek Açar Kömürcü'yle buluştuk. Ünlü müzisyen, "Evlat edinmek hep istediğim bir şeydi, ailemde de var. Aslı Gönül'ün yanında bebeğimizin odası hazır" diyor.