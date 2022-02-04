Kayahan ile İpek Açar'ın kızı güzel mi güzel genç bir kız oldu! Görenler hayran kalıyor Aslı Gönül annesinin hık demiş burnundan düşmüş...

İpek Açar, Sonat Bahar'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri ve kızı Aslı Gönül'ü böyle anlatmıştı...

İpek Açar Kömürcü, iki yıl önce Alper Kömürcü ile evlendikten hemen sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu ve evlat edinme prosedürünü başlattı. Basından gizledikleri sürecin artık sonuna geldiler. İki yıldır bekledikleri bebekleri, kısa süre sonra çiftin evinde olacak. Biz de bu güzel hikayeyi dinlemek için İpek Açar Kömürcü'yle buluştuk. Ünlü müzisyen, "Evlat edinmek hep istediğim bir şeydi, ailemde de var. Aslı Gönül'ün yanında bebeğimizin odası hazır" diyor.