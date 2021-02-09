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Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...

Usta sanatçı Kayahan ile büyük aşkı İpek Açar'ın evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül kocaman oldu. Ağustos 2000'de dünyaya gelen Aslı Gönül, annesi İpek Açar'ın Instagram'ında ortaya çıktı. 3 Nisan 2015'te hayata veda eden Kayahan'ın ölümü, tüm sanat dünyasını yasa boğmuştu. O zamanlar küçücük olan Aslı Gönül, şimdilerde güzelliğiyle annesini solluyor. Önceki gün 45. yaş gününü kutlayan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü'den gelen romantik paylaşımı kendi sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İpek Açar, Alper Kömürcü ve Aslı Gönül'ün yer aldığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağarken, genç kızın duru güzelliği kısa sürede magazin gündeminde de yerini aldı. İşte Kayahan'ın kızı başta olmak üzere ünülerin çocukları...

09.02.2021 14:59 - Son Güncelleme: 09.02.2021 15:18
Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...

GÜZELLİĞİYLE ANNESİNİ SOLLADI!

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül kocaman oldu. 20 yaşında güzel bir genç kız olan Aslı Gönül, annesi İpek Açar'ın Instagram profilinde ortaya çıktı.

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Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...

Duru güzelliğiyle annesine benzetilen Kayahan'ın kızı, şimdiden İpek Açar'ın pabucunu dama atmış gibi görünüyor.

Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...

İşte annesinin doğum günü paylaşımında yer alan Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU

Poyraz Kesal

Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle annesini solladı! Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül 20 yaşında...