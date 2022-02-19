Kaya Çilingiroğlu’nun oğlu Hüseyin Kaya’nın son haline bakın! Ablası Zehra ile sarmaş dolaş poz verdi! İlk yorum Hülya Avşar’dan...
Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya'nın son haline bakın! Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında Hülya Avşar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adından bir kız çocuğu olmuştu. Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu dünyaya gelmişti. Çocuklarıyla yeni bir paylaşımda bulunan Kaya Çilingiroğlu, kızı ve oğlunun birbirlerine sarılarak verdiği pozu sosyal medyada yayınladı. Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekerken paylaşım kısa sürede gündem oldu. İlk yorum ise Çilingiroğlu'nun eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun o paylaşımı...
19.02.2022 18:40 - Son Güncelleme: 19.02.2022 18:40
Sosyal medyayı aktif kullanan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun birbirlerine sarılarak verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı.
Eski eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Hülya Avşar da kalp emojileri koyarak fotoğrafa ilk yorum yapanlardan oldu.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Kaya Çilingiroğlu'nun oğlu Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Hüseyin Kaya için "Çok büyümüş", "Annesinin kopyası" yorumlarında bulundu.