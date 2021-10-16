Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a bakın! Son halini gören inanamadı ‘Yıllar yaramış’ dedirtti
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'a bakın! Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Feraye Tanyolaç, yıllar sonra gündem oldu. Yıllar önce Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı kendisiyle aldattığı yönündeki haberlerle magazin gazetelerinin manşetlerini süsleyen Feraya Tanyolaç'ın son halini gören inanamadı. Şimdilerde 51 yaşında olan Tanyolaç için "Yıllar en çok ona yaramış", "Yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın son hali...
16.10.2021 19:41
- Son Güncelleme: 16.10.2021 19:41
1997 yılında nikah masasına oturan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 2005'te boşanma kararı almıştı. O dönem Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı yönündeki haberler uzun süre gündem olmuştu.
Söz konusu haberlerin ardından Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik 2014'te noktalandı.
Kameralardan uzak bir yaşam süren Feraye Tanyolaç, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü ismin son hali dikkat çekti.