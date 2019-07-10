Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Kaya - Seda çiftinin ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu, sevgilisi Seda Sevin ile ayrıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olup olmadığı merak konusu oldu. Hülya Avşar'ın, Çilingiroğlu'na geçtiğimiz aylarda 'Yeniden mi alsam seni?' yorumu çok konuşulmuştu. Moda danışmanı Seda Sevin, iddiaya göre ayrılığı doğruladı ve herkesin merak ettiği 'Hülya Avşar yüzünden mi ayrıldılar?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'den gelen son dakika haberlerinin detayları...

10.07.2019 11:51 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





