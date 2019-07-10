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Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Kaya - Seda çiftinin ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu, sevgilisi Seda Sevin ile ayrıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ayrılığın nedeninin Hülya Avşar olup olmadığı merak konusu oldu. Hülya Avşar'ın, Çilingiroğlu'na geçtiğimiz aylarda 'Yeniden mi alsam seni?' yorumu çok konuşulmuştu. Moda danışmanı Seda Sevin, iddiaya göre ayrılığı doğruladı ve herkesin merak ettiği 'Hülya Avşar yüzünden mi ayrıldılar?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin'den gelen son dakika haberlerinin detayları...

10.07.2019 11:51 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:52
Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin'in ayrıldığı iddia edildi. Gelen son dakika haberine göre Seda Sevin ayrılığı doğruladı.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'nun bir fotoğrafının altına yaptığı, ''Tekrar mı alsam seni?'' yorumu çok konuşulmuştu.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

"HEYECANI BİTTİ"

Ayrılığın Hülya Avşar'la alakası olmadığını söyleyen Sevin, ''Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok'' açıklamasını yaptı.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

Kaya Çilingiroğlu geçen kış Seda Sevin'i kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Seda Sevin ayrıldı! Ayrılık nedeni Hülya Avşar mı?

HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU NEDEN AYRILMIŞTI?

Kaya Çilingiroğlu ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncüsünü de Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.

Bir gece gazeteciler Kaya Çilingiroğlu'na "Ferrari'niz hayırlı olsun" der. Kaya Çilingiroğlu ise yanlış anlayıp "Siz Feraye'yi nereden biliyorsunuz?" diye cevap verir. Ve o an Çilingiroğlu'nun eşi Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkar. Hülya Avşar hemen boşanır. Kaya Çilingiroğlu Feraye ile evlenir ama onların evliliği de fazla uzun sürmez.

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