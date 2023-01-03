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Haberler Magazin Kaya Çilingiroğlu "Çok utanıyorum" demişti! Hülya Avşar'ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç'ın son haline bakın! Acun Ilıcalı'yla...

Kaya Çilingiroğlu "Çok utanıyorum" demişti! Hülya Avşar'ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç'ın son haline bakın! Acun Ilıcalı'yla...

Bir dönemin en büyük magazin skandallarından biriydi "Ferrari" O dönem ünlü şarkıcı Hülya Avşar'la evli olan Kaya Çilingiroğlu, gece gezmesinde yakalanmış, yeni aracı sorulduğunda "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" deyince ortalık karışmıştı. Sonrasında Hülya Avşar'la evliliğini bitirmiş ve ardından Feraye Tanyolaç'la hayatını birleştirmişti. 2014 yılında da bu evlilik son bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Çilingiroğlu'nun yaptığı "Çok utanıyorum" itirafının ardından Feraye Tanyolaç'ın son hali merak konusu oldu. İşte detaylar...

03.01.2023 11:21 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:22
Kaya Çilingiroğlu Çok utanıyorum demişti! Hülya Avşar’ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç’ın son haline bakın! Acun Ilıcalı’yla...

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, magazin camiasının en dikkat çeken çiftlerindendi. Fakat Kaya Çilingiroğlu'nun "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusuna verdiği yanıtla Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması aşkı bitirdi.

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Kaya Çilingiroğlu Çok utanıyorum demişti! Hülya Avşar’ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç’ın son haline bakın! Acun Ilıcalı’yla...

Muhabirler Kaya Çilingiroğlu'na "Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" diye sormuştu.
Kaya Çilingiroğlu ise soruyu yanlış anlayıp "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" diyerek Hülya Avşar'ı aldattığını itiraf etmişti.

Kaya Çilingiroğlu Çok utanıyorum demişti! Hülya Avşar’ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç’ın son haline bakın! Acun Ilıcalı’yla...

Çilingiroğlu bu konuya dair yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü isim "İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum" dedi. Bu itiraf sonrası Feraye Tanyolaç'ın son hali merak edildi. İşte başta Feraye Tanyolaç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Kaya Çilingiroğlu Çok utanıyorum demişti! Hülya Avşar’ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç’ın son haline bakın! Acun Ilıcalı’yla...

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

YAŞAR ALPTEKİN

Kaya Çilingiroğlu Çok utanıyorum demişti! Hülya Avşar’ı aldattığı eşi Ferrari Feraye Tanyolaç’ın son haline bakın! Acun Ilıcalı’yla...
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