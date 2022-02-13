Kavak Yelleri’nin güzel gözlü Aslı’sıydı... Bedri Güntay’la evli olan 2 çocuk annesi Pelin Karahan doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş...

Ankara'da doğup büyüyen Pelin Karahan, anneanne tarafından Arnavut kökenli. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Karahan, İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile bir reklam filmini çekti.