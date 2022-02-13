Kavak Yelleri'nin güzel gözlü Aslı'sıydı... Bedri Güntay'la evli olan 2 çocuk annesi Pelin Karahan doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş...
Kavak Yelleri'nin güzel gözlü Aslı'sıydı... Bedri Güntay'la evli olan 2 çocuk annesi Pelin Karahan son haliyle sosyal medya gündeminde. Konuk olduğu programla dikkat çeken Pelin, zayıflığı ile son dönemde gündemden düşmüyor. Ali Demir Güntay, Can Eyüp Güntay adında iki erkek evlada sahip olan Pelin Karahan bir dönem gençlik dizisi Kavak Yelleri ile ekranlarda fırtınalar estiriyordu. Peki, 2 evladını dünyaya getirdikten sonra Pelin doğum kilolarından nasıl kurtuldu. İşte yanıtı...
13.02.2022 14:07
- Son Güncelleme: 13.02.2022 14:07
Kavak Yelleri'nin güzel gözlü Aslı'sıydı... Bedri Güntay'la evli olan 2 çocuk annesi Pelin Karahan doğum kilolarından bakın nasıl kurtulmuş...
Ankara'da doğup büyüyen Pelin Karahan, anneanne tarafından Arnavut kökenli. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Karahan, İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile bir reklam filmini çekti.
24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenen ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Pelin Karahan, fit hali ile dikkat çekiyor. Peki, Pelin doğum kilolarından nasıl kurtuldu? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...