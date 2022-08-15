Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son halini gören inanamadı! Hayranları ikiye bölündü! Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın...

Dizide canlandırdığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci ise yıllar sonra gündem oldu. Geçen günlerde taksiye binerken görüntülenen ünlü oyuncunun, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Kameraları görünce panik olan Kendirci'nin kolundaki alçı da dikkat çekti.