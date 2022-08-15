Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son halini gören inanamadı! Hayranları ikiye bölündü! Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın...
Kadrosunda Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç ve Sarp Apak gibi isimlerin yer aldığı Kavak Yelleri dizisinde Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci, yıllar sonra gündeme geldi. Geçen günlerde taksiye binerken görüntülenen ünlü oyuncunun, son hali sosyal medyaya damga vurdu. Kameraları görünce panik olan Kendirci'nin son hali bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken bazılarını üzdü. İşte 'Kavak Yelleri' adlı gençlik dizisinde canlandırdığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci'nin sosyal medyayı ikiye bölen son hali...
15.08.2022 20:08 - Son Güncelleme: 15.08.2022 20:08
2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer aldı.
Dizide canlandırdığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci ise yıllar sonra gündem oldu. Geçen günlerde taksiye binerken görüntülenen ünlü oyuncunun, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Kameraları görünce panik olan Kendirci'nin kolundaki alçı da dikkat çekti.