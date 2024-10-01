Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...

Ünlü bir OnlyFans yayıncısı olan Katharina Amalia, genç futbolcu tarafından özel olarak İstanbul'a çağrıldı. Peki uçakta business bölümde uçtuğu ve lüks bir araçla havalimanından alındığı görülen Katharina Amalia'yı kim çağırdı? İşte detaylar...