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Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...

Ünlü bir OnlyFans yayıncısı olan Katharina Amalia, genç futbolcu tarafından özel olarak İstanbul'a çağrıldı. Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyen Katharina Amalia, yaptığı paylaşımlarda "O kişiyi bilene mesaj atacağım" dedi. Paylaştığı videodaki Maserati marka araç dikkat çekti. Peki Katharina Amalia'yı kim çağırdı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 19:26 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 21:16
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...

Ünlü bir OnlyFans yayıncısı olan Katharina Amalia, genç futbolcu tarafından özel olarak İstanbul'a çağrıldı. Peki uçakta business bölümde uçtuğu ve lüks bir araçla havalimanından alındığı görülen Katharina Amalia'yı kim çağırdı? İşte detaylar...

Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...

GENÇ OYUNCU ÇAĞIRDI!

Almanya'da yaşayan OnlyFans yayıncısı Katharina Amalia'nın paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bir futbolcu tarafından İstanbul'a davet edildiğini söyleyen Katharina Amalia o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı...

BİR GECELİK SEYAHAT!

Bir gecelik seyahat olduğunu paylaşan Katharina Amalia; uçakta business bölümde uçtuğunu, lüks bir araçla havalimanından alındığını ardından Mandarin Bosphorus Otel'e geçtiğini ve Galatasaray- Kasımpaşa maçını izlediğini anlattı.

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