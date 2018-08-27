Kate Middleton'ın şaşırtan gerçekleri!
Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bilmediğiniz gerçeklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in uykularını kaçıran Kate Middleton gerçekleri haberin detayında.
İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini, Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, büyük olasılıkla dünyanın en çok tanınan kişisi. Nereye giderseniz gidin ona hayran olan ya da en azından adını duyan milyonlarca kişiyle karşılaşmak mümkün. Peki üç çocuk annesi Middleton ile ilgili bütün ayrıntıları biliyor musunuz?
Aslına bakılırsa Middleton, başının sol yanında derin ve uzun bir yara izi taşıyor. Genellikle saç modelini ayarlayarak gözlerden sakladığı bu derin iz hayatının sonuna kadar onunla birlikte olacak. Bu izin nedeni konusunda ise çeşitli iddialar var. Hangisi doğru bilinmez, ama bilinen tek gerçek bu derin yara izinin Middleton'ın çocukluğundan kaldığı.
Bu iz aslında 2011 yılında birçok kişinin dikkatini çekti. O dönemde bunun Middleton'ın saçlarına kötü bir şekilde uygulanan bir kaynak nedeniyle oluştuğu düşünüldü. Yani o zamanki görüşe göre bu aslında bir yara izi değil sadece kötü bir kaynak saç uygulamasından kaynaklanan bir görüntüydü. Aradan geçen zaman içinde bu iz de unutuldu gitti