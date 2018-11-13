Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Kate Middleton sık sık davetlere katılmasıyla dikkatleri üzerine çekerken insanlar "Şık şık giyinip, süslenip poz vermek dışında ne yapıyor" düşüncesine kapılıyor. İngiliz Kraliyet Aliesi'nin 3 çocuk annesi 'Kate Middleton gün içinde neler yapıyor?' merak konusu olmaya devam ediyor. En şık ve bakımlı halleriyle görmeye alışık olduğumuz Kraliyet Ailesi bakın gün içerisinde nasıl vakit geçiriyor...

13 Kasım 2018 Salı, 14:07:28 Güncelleme: 14:14:04
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Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Attıkları hem adım yeryüzünde milyonlarca meraklı tarafından takip ediliyor. Peki onların kamuoyu karşısına çıkmadıkları zaman tüm günlerini nasıl geçirdikleri hakkında bir fikriniz var mı?

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Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Kendilerine hediye edilen ya da satın aldıkları gösterişli kıyafetleri mi deniyorlar ayna karşısına geçip? Ya da sahip oldukları mücevherleri mi sayıyorlar? Belki de evlerinde kanepeye uzanıp internette kendileri hakkında çıkan haberleri incelediklerini düşünüyorsunuz. Bakalım İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Prens Harry ve Kate Middleton, evlerinde, kapalı kapılar ardında kaldıklarında neler yapıyorlar?

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Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Prens William bir dönem kraliyet hava kuvvetlerine ait hava ambulansı servisinde pilot olarak çalışıyordu. Fakat sonra kraliyet ailesiyle ilgili görevlerine daha fazla zaman ayırabilmek için bu işi bıraktı.

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Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Bu kararın ardından da kraliyet ailesiyle ilgili kamu faaliyetlerine yoğunlaştı. Prens William, hava ambulansında pilot olarak çalışmaktan neden vazgeçtiğini "Biraz babalık görevlerine ağırlık vermek, çocuklarıma zaman ayırmak istiyorum" diye anlatmıştı.

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Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı

Gelelim giydiğinden taktığına makyaj malzemelerinden aksesuarlarına milyonlarca kadının moda ikonu haline gelen Kate Middleton'a.

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