Kate Middleton evde neler yapıyor? Eski çalışanları İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı
Kate Middleton sık sık davetlere katılmasıyla dikkatleri üzerine çekerken insanlar "Şık şık giyinip, süslenip poz vermek dışında ne yapıyor" düşüncesine kapılıyor. İngiliz Kraliyet Aliesi'nin 3 çocuk annesi 'Kate Middleton gün içinde neler yapıyor?' merak konusu olmaya devam ediyor. En şık ve bakımlı halleriyle görmeye alışık olduğumuz Kraliyet Ailesi bakın gün içerisinde nasıl vakit geçiriyor...
13 Kasım 2018 Salı, 14:07:28 Güncelleme: 14:14:04
Kendilerine hediye edilen ya da satın aldıkları gösterişli kıyafetleri mi deniyorlar ayna karşısına geçip? Ya da sahip oldukları mücevherleri mi sayıyorlar? Belki de evlerinde kanepeye uzanıp internette kendileri hakkında çıkan haberleri incelediklerini düşünüyorsunuz. Bakalım İngiliz kraliyet ailesinin en gözde çifti Prens Harry ve Kate Middleton, evlerinde, kapalı kapılar ardında kaldıklarında neler yapıyorlar?
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