Kaşla göz arasında anne olmuştu! Atiye'den 4 kuşaklı tekne pozu 'soldan sağa...' Atiye'nin sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı
Salla, Ya Habibi, Kal şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Atiye, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gündem oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Atiye, babaannesi, kızı, annesi ve anneannesiyle birlikte tatil pozunu paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafın ardından Atiye'nin özel hayatı merak konusu oldu. 33 yaşındaki bir çocuk annesi Atiye'nin özellikle eşi merak edilerek "Atiye kiminle evli?", "Atiye'nin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ferah Feza adında bir kızı olan Atiye'nin 2018 yılında ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Atiye'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
15.07.2022 16:34 - Son Güncelleme: 15.07.2022 16:38
Şarkıcı Atiye, sosyal medya hesabından tatil paylaşımında bulundu. Bayramda tatile çıkan ve Çeşme'ye giden ünlü şarkıcı, ailesiyle fotoğraf çektirdi.
Teknede bir poz veren Atiye, "4 jenerasyon bir arada. Soldan sağa: Babaannem, ben, Ferahfeza, annem ve anneannem." ifadesini de ekledi.
Ferah Feza adında bir kızı olan Atiye'nin 2018 yılında ünlü isimle nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı.