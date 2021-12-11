Kasımpaşalı Güllü’nün gözlerden uzak tuttuğu kızına bakın kendine bıraktı! Benzerlikleri olay oldu işte sır gibi sakladığı kızı...
Kasımpaşalı Güllü'nün gözlerden uzak tuttuğu kızına bakın kendine bıraktı! Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Ünlü şarkıcının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, iki çocuk annesi Güllü'nün kızını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kız kendine hayran bırakırken, anne-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Güllü'nün sır gibi sakladığı kızı...
11.12.2021 22:46
- Son Güncelleme: 12.12.2021 00:05
Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü'nün özel hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren ve boşandıktan sonra mikrofonu tekrar eline alan şarkıcının özellikle aile yaşantısı merak edildi.