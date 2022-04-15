Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...
Aslen Erzurumlu olan bir ailenin kızı olan Vildan Atasever, İki Genç Kız filminde oynadığı Handan karakteriyle profesyonel olarak oyunculuğa adım attı. Ardından Kadın İsterse, Yaz'ın Öyküsü, Kurtlar Vadisi, Payitaht: Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı'nın yer aldığı Kasaba Doktoru dizisiyle izleyiciyle buluştu. Mine Hemşire karakterini canlandırdığı diziyle gündem olan Atasever'in hayatı da merak edildi. 2021 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Mehmet Erdem'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Atasever'in, 2010-2015 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Vildan Ataserver'in eski eşi kimmiş...
15.04.2022 22:11 - Son Güncelleme: 15.04.2022 22:11
2021 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Mehmet Erdem ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.