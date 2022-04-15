RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

Aslen Erzurumlu olan bir ailenin kızı olan Vildan Atasever, İki Genç Kız filminde oynadığı Handan karakteriyle profesyonel olarak oyunculuğa adım attı. Ardından Kadın İsterse, Yaz'ın Öyküsü, Kurtlar Vadisi, Payitaht: Abdülhamid gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı'nın yer aldığı Kasaba Doktoru dizisiyle izleyiciyle buluştu. Mine Hemşire karakterini canlandırdığı diziyle gündem olan Atasever'in hayatı da merak edildi. 2021 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Mehmet Erdem'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Atasever'in, 2010-2015 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Vildan Ataserver'in eski eşi kimmiş...

15.04.2022 22:11 - Son Güncelleme: 15.04.2022 22:11
Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

1981'de Bursa'da beş çocuklu Erzurumlu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Vildan Atasever, 15 yaşında amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başladı.

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Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

İlk oyunculuk deneyimini Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği İki Genç Kız filminde Handan rolüyle yaşayan Atasever, ardından Kadın İsterse, Yaz'ın Öyküsü, Kurtlar Vadisi, Payitaht: Abdülhamid gibi yapımlarda rol aldı.

Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

Son olarak Kasaba Doktor'un da canlandırdığı Mine Hemşire karakteriyle izleyici karşısına çıkan Atasever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

2021 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Mehmet Erdem ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanmadı Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...

İnternet kullanıcılar, en çok "Vildan Atasever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kadın İsterse, Yaz'ın Öyküsü, Kurtlar Vadisi, Payitaht: Abdülhamid gibi yapımlarda rol

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