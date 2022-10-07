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Haberler Magazin Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya'nın İlyas'ı olarak hafızalara kazınmıştı

Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya'nın İlyas'ı olarak hafızalara kazınmıştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı olarak hafızalara kazınan Ozan Akbaba şimdilerde Kasaba Doktoru'nda Hakan karakterine hayat veriyor. Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

07.10.2022 15:05 - Son Güncelleme: 07.10.2022 15:05
Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya’nın İlyas’ı olarak hafızalara kazınmıştı

40 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Akbaba günün en çok merak edilen isimlerinden biri.

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Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya’nın İlyas’ı olarak hafızalara kazınmıştı

Oyunculuğu bir yana, özel hayatıyla da takdir toplayan Ozan Akbaba'nın eşi merak konusu oldu.

Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya’nın İlyas’ı olarak hafızalara kazınmıştı

İşte başta Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya’nın İlyas’ı olarak hafızalara kazınmıştı

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

Kasaba Doktoru’nun Hakan’ı Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşine bakın! Eşkıya’nın İlyas’ı olarak hafızalara kazınmıştı

BURCU BİRİCİK VE EŞİ EMRE YETKİN

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